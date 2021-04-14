تحدث مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن عملية الانتدابات التي قام بها النادي خلال فترة الميركاتو الشتوي والتي ضم فيها الوفاق ثلاثة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من بن لبنة، جابو وزيتي. الكوكي قال اليوم، في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك:" راضون عن الميركاتو وثقتي كبيرة في المجموعة المتواجدة حاليا".

التقني التونسي أكد بأن المواجهة المقررة غدا بملعب الثامن ماي، ضد شبيبة القبائل نقاطها مهمة حسابيا ومعنويا، ليضيف بأن اللاعب دباري أصبح جاهزا للمنافسة على أن يستعيد الطاقم الفني لاعبا أو إثنين قبل سفرية جنوب إفريقيا تحسبا لمواجهة " أورلاندو بيراتس".