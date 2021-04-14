أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء ورقلة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء المدعو (ي- ش 24 سنة) بست (6) سنوات سجنا نافذا لتورطه في جناية محاولة القتل العمد إضرارا بالضحية (ش – س 31 سنة).

وتعود وقائع هذه القضية، حسب محضر الإحالة، إلى شهر نوفمبر 2019 عندما تلقت مصالح الأمن الحضري بمدينة تڤرت في حدود الساعة الثانية صباحا، اتصالا هاتفيا من مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ذات المدينة مفاده استقبال شخص مصاب بالسلاح الأبيض.

وبينت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية أن وقائع هذه القضية بدأت عندما دفع الضحية وكان في حالة سكر بالكتف المدعو (ي- ش) الذي كان حاضرا حينها في حفل زفاف ببلدية النزلة. واعتبر المتورط في قضية الحال سلوك الضحية استفزازا ضده، وطلب منه التعقل في تحركاته إلا أنه تجاهله مما دفع بالمدعو (ي -ش) ملاحقته وتوجيه له طعنتين بواسطة سلاح أبيض إحداهما كانت على مستوى القلب بينما كانت الثانية في جنبه الأيسر.

وخضع الضحية إلى تدخل طبي جراحي تمثل في خياطة الجروح العميقة التي أصيب بها وأيضا استخراج هواء محتقن داخل قفصه الصدري، كما استفاد من شهادة طبية حددت مدة عجزه عن العمل بـ 18 يوما. وأوضح ممثل النيابة العامة في مرافعته أن نية المدعو (ي- ش) في إزهاق روح الضحية ثابتة بدليل المكانين الحساسين اللذين اختارهما في جسم الضحية في محاولة منه لقتله، ملتمسا من المحكمة إدانته بعقوبة الإعدام.