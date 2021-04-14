كشفت مؤسسة "ترامواي" الجزائر، مواقیت استغلال الترامواي ووسائل النقل بالكوابل، خلال رمضان.

وفي بيان لشركة "سترام" فإن أول رحلة لـ "الترامواي العاصمة"، تنطلق ابتداء من السابعة صباحا من وإلى رويسو ودرقانة، في حین حددت آخر رحلة انطلاق قبل الإفطار على الساعة السادسة و40 دقیقة،

أما بعد الإفطار فإن أولى رحلات "الترامواي" تكون في الساعة السابعة و50 دقیقة. أما أخر قاطرة من محطة درقانة فتكون على الثامنة و24 دقيقة، ومحطة رويسو على الساعة التاسعة و36 دقیقة.

وأشار المصدر، إلى أن مواقيت استغلال ترامواي وهران سيكون من محطة سيدي معروف ابتداء من السابعة صباحا إلى غاية التاسعة و55 دقيقة، فيما سيكون انطلاق أول قاطرة من محطة السانية على السابعة صباحا إلى غاية التاسعة و53 دقيقة.

- ترمواي قسنطينة: محطة بن عبد المالك وقادري إبراهيم، ابتداء من 07:00 إلى غاية 22:30.

- ترامواي ورقلة: محطة شنين قدور وسيد روحو، ابتداء من 06:30 إلى 22:00

- ترامواي سيدي بلعباس: محطة النقل البري جنوب ابتداء من 06:30 إلى غاية 21:52، أما فيما يخص محطة الشلالات ابتداء من 06:30 الى غاية 21:37.

- ترامواي سطيف: محطة 11 ديسمبر ابتداء من 07:00 الى غاية 20:50، محطة بارشي عبيد ابداء من 07:00 الى غاية 20:52، أما في ما يخص محطة أوسيسة العيد ابتداء من 07:12 إلى غاية 21:00.