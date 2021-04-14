بمرور الوقت يترك الزمن آثارا كثيرة على الأشياء التي نستخدمها ولا سيما على أثاث المنزل الخشبي الذي يتعرض للتآكل وبالأخص للخدوش وهي المشكلة الأكثر شيوعاً. والآن من الممكن إخفاء الخدوش على الخشب بطرق بسيطة واقتصادية للغاية تحافظ على جودة أثاث منزلكِ وتعيد له رونقه وتصونه من بعض المؤثرات الخارجية بحرفية كبيرة.

1- الشمع لإخفاء الخدوش على الخشب

إن إزالة العلامات والبقع على الخشب ليست سهلة دائماً. لذا من ضمن الحيل الأكثر أمان وفعالية في التخلص من الخدوش على الأثاث الخشبي هي الشمع أو بمعنى أدق شمع العسل الذي يعتبر مادة قوية ومرنة يمكنها أن تساعدكِ في تغطية الخدوش والشقوق الخشبية بسهولة كالتالي:

- افركي الأثاث الخشبي الذي به خدوش بالشمع.

- يمكنكِ أيضا استخدام الشمع الصلب لملء المساحات المخدوشة في الخشب.

- عقب الانتهاء قومي بتلميع الخشب المعالج بالشمع بواسطة قطعة أسفنجية أو قطعة من القماش وستدهشكِ النتيجة.

2- خلطة القهوة وزيت نباتي لإخفاء الخدوش على الخشب

للعناية المثالية بأثاثكِ الخشبي وتغطية خدوشه العميقة، اتبعي هذه الطريقة:

ملعقة صغيرة من البن المطحون، ملعقتان صغيرتان من زيت نباتي، خلطي المكونين سوياً حتى تحصلي على مزيج لين.

ضعي الخليط على قطعة قماش مبللة قليلاً ثم مرريها برفق على الخشب المخدوش.

اتركي الخليط فوق الخشب ليتفاعل لمدة 3 ساعات على الأقل.

بعد انتهاء المدة المذكورة أعلاه، قومي بتنظيف الأثاث باستخدام منتج التلميع المعتاد المفضل لديكِ لاستعادة تألق ولمعان الخشب.

3- مزيج معجون الأسنان مع زيت نباتي لإخفاء الخدوش على الخشب

تعد حيلة خلط معجون الأسنان بزيت نباتي من أكثر الوسائل المفيدة التي تساعدكِ على إخفاء الخدوش الموجودة على أثاث منزلكِ بشكل فعّال كالتالي:

امزجي القليل من معجون الأسنان مع زيت نباتي ثم افركيه على الخدوش والعلامات على الخشب.

اتركي هذا الخليط يعمل حتى يجف تماماً وأزيلي الفائض بقطعة قماش مبللة قليلاً.

4- مكواة الملابس لإخفاء الخدوش على الخشب

ستحتاجين إلى ترطيب قطعة من القماش قليلاً ووضعها على مكان الخدش الذي ترغبين في إخفائه.

في الوقت نفسه، قومي بتسخين المكواة حتى تصل إلى درجة حرارة قريبة من الحد الأقصى.

بعد ذلك مرري المكواة الساخنة فوق قطعة القماش المبللة قليلاً، بحركات دائرية لمدة 10 ثوانِ تقريباً.

كرري العملية بترطيب القماش وتمرير المكواة فوقه.

تأثير هذه الخدعة هو أن الرطوبة والحرارة سوف تضخّمان الخشب مما يساعد على إصلاح الخدوش من الأسفل إلى الأعلى. يعتمد نجاح هذه الحيلة بشكل أساسي على عمق الخدوش.

5- الفازلين لإخفاء الخدوش على الخشب

إذا لاحظتِ أن أثاث المنزل الخشبي مخدوش فقد يكون الفازلين هو الحل الذي تحتاجينه. هو مكون يساعدكِ في استعادة رونق وجمال الأثاث الخشبي وذلك بالطريقة التالية:

ضعي طبقة من مستحضر الفازلين على الخدوش المراد معالجتها واتركيه فوقها لأطول فترة ممكنة ليتفاعل معها.

بعد ذلك قومي بتنظيف الأثاث بقطعة قماش لإزالة بقايا الفازلين.