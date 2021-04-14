دخلت حيز الخدمة 10 مصالح أمن ولائية جديدة حيز الخدمة بولايات الجنوب، بعد ترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كامل الصلاحيات.

وأفاد بيان المديرية العامة للأمن الوطني المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه في إطار تنفيذ مخطط الحكومة برسم سنة 2021، الذي تُرجم بترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات بكامل الصلاحيات، دخلت حيز الخدمة 10 مصالح أمن ولايات جديدة، ويتعلق الأمر بأمن ولاية تيميمون، أمن ولاية برج باجي مختار، أمن ولاية بني عباس، أمن ولاية أولاد جلال، أمن ولاية إن صالح، أمن ولاية إن ڨزام، أمن ولاية تڨرت، أمن ولاية جانت، أمن ولاية المغير وأمن ولاية المنيعة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بهذه المناسبة، عيَّن المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ 10 رؤساء أمن لقيادة هذه الولايات الجديدة، من بين الإطارات الشابة والكفؤة بالأمن الوطني، والذين سبق لهم أن تقلدوا عدة مناصب مسؤولة، على غرار نواب رؤساء أمن الولايات الشمالية، خلال مسارهم المهني.