أعاد متوسط ميدان شباب بلوزداد، فتح الباب أمام خوض تجربة احترافية جديدة، والالتحاق بصفوف المنتخب الوطني.

وقال سعيود في تصريحات لموقع " كيك أوف" الجنوب إفريقي: " لم .. لا ألعب في جنوب إفريقيا؟ أنا لاعب محترف..لا أعرف ربما ماميلودي صان داونز أو كايزر تشيفز، الذي يعرف أنني ألعب في فريق كبير لذلك يجب أن يكون النادي كبيرا أيضا".

مضيفا لنفس المصدر: "بالطبع أريد العودة إلى المنتخب الوطني، أنا أعمل بجد ومستواي جيد الآن ، كل مباراة ألعبها بشكل جيد، أنا أبذل قصارى جهدي وآمل أن أحظى باستدعاء للخضر ".