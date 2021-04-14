قال المدير التنفيذي لشركة "بي.إس.إم" المشغلة لسفينة "إيفرجيفن" التي جنحت مطلع الشهر الجاري في قناة السويس، إن قرار الهيئة بإيقاف السفينة "محبط للغاية".

وأكدت الشركة أن السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.

وكانت الهيئة أعلنت أنه تم التحفظ رسميا على السفينة "إيفر جيفن"، بمنطقة البحيرات بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن القناة عرضت على السفينة التي تحمل علم بنما قرابة 900 مليون دولار كتعويض، لكن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل في 90% من قيمة المبلغ المطروح كتعويض عن الحادث الذي عطل المجرى الملاحي في القناة لمدة 6 أيام، والأضرار التي لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.