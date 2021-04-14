تتواصل سهرة اليوم مباريات الدور ربع النهائي من رابطة أبطال أوروبا والتي عرفت البارحة، إزاحة باريس سان جرمان لبايرن ميونيخ من السباق، فيما أقصي نادي بورتو على يد تشلسي الإنجليزي الغائب عن الدور نصف النهائي منذ 2014.

ويحل اليوم ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ليفربول الإنجليزي المنهزم بدوره إيابا بثلاثية مقابل هدف، ما يجعل المرينغي في رواق أفضل للمرور إلى المرحلة القادمة.

ملعب" إدوين بارك" بألمانيا، يحتضن مواجهة أخرى لا تقل ندّية عن سابقتها، أين يستقبل بوروسيا دورتموند منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بهدف دون رد على ملعبه، في انتظار الفصل في هوية المتأهل منهما.