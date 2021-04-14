تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف وفي ظرف زمني قياسي، من وضع حد لنشاط عصابة أشرار تتشكل من أربعة أفراد، اثنين منهم معتادي الإجرام، يسطون على المنازل، وهذا على خلفية عملية سرقة بالكسر استهدفت منزلا بأحد أحياء مدينة سطيف استولوا خلالها على معدات مختلفة.

ونقلت إذاعة سطيف الجهوية عن مصالح الأمن، أن هذه العملية نفذت عقب شكوى أودعها صاحب مسكن تعرض لعملية سرقة بالكسر، ليتم على الفور فتح تحقيق وإطلاق تحريات معمقة مكنت في ظرف زمني قياسي من التوصل للمشتبه فيهم الأربعة، الذين ثبت تشكيلهم لعصابة تحترف هذا النوع من السرقات، كما ثبت تورطهم في عملية السرقة هذه والتي نفذوها في ساعات متأخرة من الليل مستعملين مركبة لتسهيل هروبهم، حيث تم توقيفهم جميعا، علما بأن إثنين منهم من أصحاب السوابق العدلية.

وقد أنجزت الضبطية القضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ملفا جزائيا ضد المتورطين الأربعة عن تهمة السرقة الموصوفة من داخل مسكن، مع اقتران السرقة بالتعدد والليل واستحضار مركبة ذات محرك لتسهيل الهروب، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.