نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 أفريل الجاري، عديد العمليات أفضت إلى كشف وتدمير (15) مخبأ للجماعات الإرهابية بكل من ميلة وبومرداس والشلف، في حين تم توقيف (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالجلفة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت (40) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (24) قنطارا و(23) كيلوغراما حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

في هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال عمليات متفرقة، (14) تاجر مخدرات وضبطت (24) قنطارا و(10) كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (26) تاجر مخدرات وحجز (13) كيلوغراما من نفس المادة وكذا (45133) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (352) شخصا وحجزت (15) مركبة و(203) مولدا كهربائيا و(138) مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (36) كيس من خليط خام الذهب والحجارة و(3.550) طن من المواد الغذائية المختلفة، بينما تم حجز (76.25) قنطار من مادة التبغ و(203568) وحدة من الألعاب النارية، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من الوادي وباتنة.

من جهتهم أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (9455) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس، فيما تم توقيف (48) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار والبيض وتلمسان والنعامة وجانت وتبسة.