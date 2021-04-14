تحدث المدرب المغربي بادو الزاكي عن حقيقة ارتباط اسمه مؤخرا بتدريب فريق مولودية الجزائر خلفا لعبد القادر عمراني.

وقال زاكي في تصريحات لموقع " كورة": " استغرب الزّج باسمي ضمن خانة المدربين الذين يتفاوض معهم المولودية".

مضيفا:" لم أدخل في مفاوضات مع هذا النادي أو غيره،لأني باختصار أملك عقدا مع الجامعة المغربية لكرة القدم واحترمه ، ولا يمكنني أن أدير ظهري له".

وأردف المدرب السابق لشباب بلوزداد ومولودية وهران:" طوال مساري المهني، تعلمت معني الاحترافية واحترام العقود لذلك أنا ملتزم بمهام خاصة أتشرف بحملها رفقة الاتحاد المغربي، ولم يسبق أن دخلت في مفاوضات مع أي جهة خارجية أو داخلية طيلة الفترة الماضية".

ويتولى الزاكي حاليا مهمة زيارة مراكز تنشئة الأندية المغربية، وتقييم كيفية عملها داخل فئاتها السنية، وإعداد تقارير للجامعة المغربية والإدارة التقنية بشأنها.