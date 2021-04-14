كشف المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم محمد خروبي عن تزويد الملبنات بكميات إضافية من بودرة الحليب لمضاعفة الإنتاج وتمكين المواطنين من هذه المادة التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.

وأوضح خروبي في تصريح للإذاعة الجزائرية أن كميات إضافية هامة من بودرة الحليب ستوزع على 117 ملبنة خاصة وعلى مجمع جبيلي الذي سيستحدث 100 نقطة بيع لتمكين المواطنين من اقتناء أكياس الحليب داعيا إياهم إلى الابتعاد عن التكديس.