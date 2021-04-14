صبت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، المنحة التحفيزية لفائدة عمال وموظفي المؤسسة.

وأوضح بيان للمؤسسة نشر عبر حسابها الرسمي "فايسبوك" أن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا في دورة غير عادية أمس الثلاثاء، الذي تم من خلاله المصادقة على المنحة التحفيزية.

وأكد البيان، أنه تم صب أول قسط من المنحة، اليوم، ثم يليه صب القسط المتبقي بعد مصادقة مجلس إدارة المؤسسة على الحصيلة السنوية لسنة 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن عمال مؤسسة بريد الجزائر دخلوا في إضراب يوم الإثنين الفارط، لتحقيق العديد من المطالب.