قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق الطلب العالمي على الخام، لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسية المستهلكة للنفط يظهر أن التعافي قد يكون هشا.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: "تبدو العوامل الأساسية أقوى بالتأكيد. السحب جار من الفائض الكبير في مخزونات النفط العالمية التي تزايدت خلال صدمة الطلب الناجمة عن كوفيد-19 العام الماضي، وتتسارع وتيرة حملات التطعيم ويبدو الاقتصاد العالمي في وضع أفضل".

من جهتها رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة. وتوقعت منظمة "أوبك" زيادة الطلب العالمي في 2021 على النفط 5.95 مليون برميل يوميا، بينما كانت التوقعات السابقة 5.89 مليون برميل يوميا.