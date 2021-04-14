كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك في السعودية، عن خمس خطوات لتجنب الصداع في شهر رمضان.

ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بعض النصائح للوقاية من الصداع الذي يصيب البعض، بسبب الصيام. وقالت المديرية إن التوقف المفاجئ عن التدخين والكافيين، قد يسبب الصداع أثناء الصيام.

وأشارت إلى أنه يمكن تجنب ذلك عن طريق التقليل من الاستهلاك اليومي بشكل تدريجي، موضحة نصائح إضافية تساعد على الوقاية من الصداع أثناء الصيام في رمضان.

وتضمنت النصائح، تجنب الإجهاد الذهني والبدني، واتباع نظام غذائي صحي، وتناول كمية كافية من السوائل، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.