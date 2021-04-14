أفادت وسائل إعلام مصرية، بمقتل عشرين شخصا وإصابة ثلاثة آخرين إثر اصطدام حافلة تقل ركابا مع سيارة نقل بطريق "أسيوط -البحر الأحمر".

وأكدت وزارة الصحة المصرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وفاة عشرين شخصا وإصابة ثلاثة آخرين في الحادث.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها دفعت بـ 31 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين ونقل الجثث المتفحمة، وفقا لموقع "الأهرام".

وكان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة تقل ركابا بطريق "أسيوط -البحر الأحمر" باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، والجثث للمستشفيات، وتم وضع حواجز مرورية، وتعديل حركة المرور بالطريق منعا للتزاحم، وجار رفع السيارة والحافلة وإنقاذ باقي الركاب.