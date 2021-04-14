أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن غلق الطريق الوطني رقم 5 الديار الخمس بين باب الزوار نحو الجزائر.

وأوضح البيان، أن قرار الغلق اتخذ من أجل إنجاز أشغال تصليح الجسر الحديدي على الطريق الرابط بين باب الزوار نحو الجزائر على مستوى تقاطع مع خط الترامواي ببلدية الحراش.

وتابع البيان، أنه سوف يغلق الطريق مؤقتا خلال الفترة الليلية في وجه حركة المرور بداية من يوم الخميس 15 أفريل لمدة 20 يوما.

وسيكون الغلق من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، مضيفا أن حركة المرور تكون عادية من الخامسة صباحا الى الساعة الحادية عشر ليلا. وسيتم تحويل حركة المرور بالنسبة للاتجاهين على خط الترامواي أسفل الجسر من ناحية الطريق السريع شرق ولاية الجزائر.