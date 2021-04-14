تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن أمطارا غزيرة ستتساقط بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل، على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة وسكيكدة.

وفي فترة لاحقة ستتساقط هذه الأمطار بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس وعين تيموشنت. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا.

وأضاف ذات المصدر إن رياحا قوية مثيرة لزوابع رملية ستميز الطقس بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء بولايات أدرار، تندوف، المنيعة، بني عباس، تيميمون وعين صالح. وقد تتعدى سرعة هذه الرياح 60 كلم في الساعة.