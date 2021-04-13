أطاح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرية بوكموز من بلدية واد فراغة بڨالمة ، بسارقيْ كوابل كهربائية نحاسية لخد السكة الحديدية ، وحجزوا كمية من الكوابل المسروقة قدّر وزنها بما لايقل عن 07 قناطير ، حسبما أعلنت عنه ، مساء اليوم ، خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية ڨالمة .



استنادا إلى المصادر نفسها ، فإن الشخصين الموقوفين الذين يبلغان 27 سنة و30سنة ينحدران من ولايتي ڨالمة وعنابة. وقد أُطيح بهما في ضوء معلومات مفادها قيام شخصين اثنين بنزع وسرقة الكوابل المهربائية النحاسية للسكة الحديدية . وبعد وضع خطة محكمة من مصالح الفرقة الإقليمية لبوكموزة ، أوقفت مركبة كان على متنها المشتبه فيهما ، اللذين بعد تفتيشهما ، ثمّ العثورعلى كمية الكوابل المسروقة المقدّر وزنها بسبعة قناطير، حسب خلية الاتصال.



وقد اقتيد المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق ، قبل أن يتمّ تقديمهما أمام الجهات القضائية ببلدية بوشڨوف ،على خلفية "تكوين جمعية أشرار والسرقة بظرفي التعدّد واستحضار مركبة " حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع في الحبس.