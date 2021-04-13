سجلت المتاحف في العالم تراجعا في الزيارات بنسبة 70 بالمئة سنة 2020 بسبب غلق الابواب جراء وباء كوفيد-19 مما ادى الى انخفاض معتبر في عائدات القطاع, حسب نتائج تحقيق عبر الانترنت قامت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونيسكو).



في سنة 2020, قامت المتاحف بغلق ابوابها لمدة 155 يوم حيث اضطر العديد من المتاحف من اعادة غلق الابواب منذ بداية السنة مما ادى الى تراجع معدل الزيارات بنسبة 70 بالمئة و تدني العائدات بين 40 و 60 بالمئة مقارنة بالنتائج المسجلة خلال السنة الفارطة", تضيف الحصيلة.



وتشمل هذه الحصيلة 104 الف مؤسسة حيث اشارت الى تراجع الدعم العمومي بالنسبة لما يقارب نصف متاحف الدول الاعضاء التي شملها هذا التحري.



وحسب اصحاب هذا التقرير, ادى قرار غلق الابواب الى تراجع الزيارات و العائدات مما يؤثر على المتاحف و يصعب من عملية المحافظة و توفير الامن في هذه المؤسسات, حيث طالبوا بوضع سياسة رقمية للقيام بجرد الاعمال الفنية.