أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الثلاثاء أمام البرلمان أن فرنسا قررت تعليق كل رحلاتها مع البرازيل "حتى إشعار آخر" بسبب القلق الناتج من السلالة المتحورة البرازيلية لفيروس كورونا.

قررت باريس أن تعلق كل رحلاتها مع البرازيل "حتى إشعار آخر" بسبب القلق الناتج من السلالة المتحورة البرازيلية لفيروس كورونا، وفق ما أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس الثلاثاء خلال جلسة استجواب الحكومة في الجمعية الوطنية.

وقال كاستكس: "نلاحظ أن الوضع يزداد خطورة، وقررنا تاليا تعليق كل الرحلات بين البرازيل وفرنسا حتى إشعار آخر". فيما أوضح وزير النقل جان باتيست دجيباري الاثنين أن فرنسا "احتفظت برحلات قليلة" مع البرازيل.

وقد برر الإبقاء على الرحلات الجوية باحترام القانون، إذ نص مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة إدارية في فرنسا، على أن المواطنين الفرنسيين "باسم حرية التنقل، ينبغي أن يكونوا قادرين على القدوم".