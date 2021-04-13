صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الثلاثاء، إن مسابقات الدكتوراه يخضع تنظيمها لإجراءات صارمة.

و حسب منشور له في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، قال الوزير "وصلتنا طلبات من بعض المترشحين في مسابقات الالتحاق للتكوين في الدكتوراه بإضافة مناصب بيداغوجية، وفي هذا السياق بودنا توضيح ما يلي: فلعلم الجميع أن مسابقات الدكتوراه يخضع تنظيمها لإجراءات تنظيمية صارمة، تتضمن رأي المجالس العلمية ولجان التكوين في الدكتوراه في المؤسسات الجامعية المؤهلة ورؤساء المؤسسات الجامعية وخبراء الندوات الجهوية واللجنة الوطنية للتأهيل".

و أضاف الوزير " أما تحديد عدد المناصب البيداغوجية فيتم من قبل لجنة التكوين في الدكتوراه حسب قدرات التأطير والإشراف ( أساتذة من مصف أساتذة التعليم العالي وأساتذة محاضرين أ) وحسب طاقات الاستقبال على مستوى مخابر البحث وبالنظر كذلك إلى الوسائل والتجهيزات".

و تابع "وتبعا لهذه الإجراءات والمعايير يتم إصدار قرار وزاري بعنوان كل سنة جامعية، يحدد قائمة المؤسسات الجامعية المؤهلة لضمان التكوين في الدكتوراه وكذا عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة في كل تخصص.

على ضوء ما سبق يتعذر على القطاع الاستجابة للطلب المتعلق بإضافة مناصب بيداغوجية أخرى".