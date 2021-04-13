استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، شارون آن وادل، حيث تطرق الطرفان إلى سبل التعاون بين البلدين وتبادل التجارب في مجال التربية، حسب ما أورده بيان للوزارة.

واوضح البيان أن الطرفين تحادثا بمقر الوزارة حول عمليات التعاون الجزائري-البريطاني في ميدان التربية و تناولا العديد من المواضيع المرتبطة بالبيداغوجيا و الحوكمة، كما أكدا على أثرها الإيجابي في تعزيز قدرات الفاعلين في النظام التربوي.

و أعرب الوزير عن إرادته لمواصلة وتوسيع آفاق هذا التعاون، سيما في ميدان تعزيز الكفاءات المهنية في ميدان مضاعفة التكوين وتطوير الموارد البيداغوجية في اللغة الإنجليزية.

من جهتها، أكدت السفيرة على استعدادها لتبادل التجارب في ميدان التربية، يضيف البيان.