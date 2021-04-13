أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء مذكرات احتجاز بحق 84 مشتبها به، على خلفية علاقاتهم المزعومة بالشبكة المدبرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

و قالت وكالة أنباء (الأناضول) التركية، أن الشرطة أطلقت عمليات متزامنة في 49 مقاطعة لإلقاء القبض على المشتبه بهم، بناء على أمر من رئيس مكتب المدعي العام في مدينة "أزمير"، غربي تركيا.

ومن بين المستهدفين في هذه العمليات، جنود في الخدمة الفعلية وعسكريين مطرودين وضباط شرطة في الخدمة.

وأوضحت الوكالة، أن للمشتبه بهم علاقات مزعومة مع الشبكة التي يترأسها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وتلقي الحكومة التركية المسؤولية على غولن وشبكته في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في جويلية عام 2016، والتي أسفرت عن مقتل 250 شخصا، وتسعي بقوة لتسليمه.