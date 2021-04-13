سجلت الجزائر 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الثلاثاء اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 18.799 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا في الجزائر 3.137 حالة.

فيما تماثل 109 مريض للشفاء، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 82.813 شخصا.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.