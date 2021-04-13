أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الثلاثاء عن تسجيل تذبذب أمس في حركة سير قطارات الضاحية الغربية للجزائر العاصمة على الخط الجزائر/العفرون وكذا القطارات المتوجهة من وهران نحو الجزائر.

وأرجعت المؤسسة في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك، هذه التذبذبات إلى "أسباب خارجة عن نطاق المؤسسة، أدت إلى تعطيل خط السكة الحديدية على مستوى منطقة خزرونة (ولاية البليدة)".

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة بأنها "تضع في كل مرة كل الوسائل المتوفرة لديها من أجل تخفيف أثر هذه الحوادث على السير العادي للقطارات".