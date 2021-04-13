حجزت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لبلدية بوتليليس بوهران، بالتنسيق مع فرقة حماية البيئة أمس، أكثر من 6 قناطير من الجبن الفاسد تم العثور عليها داخل مصنع مزيف لإنتاج هذه المادة بمنطقة مسرغين.

وتلقت فرقة الدرك الوطني سالفة الذكر معلومات بوجود منتوج جديد من الجبن يروج على مستوى البلديات المجاورة وكذا المحلات الموجودة على مستوى منطقة مسرغين يحمل علامة مقلدة لـ"البقرة السعيدة " لتباشر بفتح تحقيق أسفر عنه تحديد مكان المصنع المشبوه الذي هو عبارة عن مسكن في الطابق السفلي حوله صاحبه إلى ورشة لإنتاج المادة سالفة الذكر، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش المكان حجز الدركيون الكمية المشار إليها سلفا من الجبن ومعدات وآلات مخصصة لإنتاجه.

وتبين بعد المعاينة بأن المنتوج المحجوز غير صالح للاستهلاك كونه يفتقد لشروط الصحة والنظافة فضلا عن أن صاحب الورشة لا يملك شهادة اعتماد صحي.

وإثرها حرّر المحققون ملفا قضائيا ضد المخالف سيحال بموجبه على محكمة الجنح بالسانية للمتابعة القضائية.