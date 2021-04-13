تمكنت المجموعة الإقليمية لدرك الوطني بسطيف من تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة بمختلف أنواعها، جنوب ولاية سطيف، أين تم حجز أسلحة وذخيرة من الصنف الأول والسابع، ممثلة في مسدس آلي مجهول النوع، عيار 6 ملم + مخزن، وبندقية نصف ألية (تكرارية)، وبندقية صيد تقليدية الصنع ذات ماسورة واحدة، وسلاح تقليدي الصنع (نوع قرانفوزي )، بالإضافة إلى مجموعة من الذخيرة بمختلف الانواع والأحجام، أين تم حجز الأسلحة والمعدات المستعملة في عملية التصنيع مع تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.