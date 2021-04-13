أعلنت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال فطوم اقاسم عن بدء التكوينات قريبا لصالح الفرق المكلفة بإنتاج اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19 “سبوتنيك V”، حسبما أورده التلفزيون العمومي.

وأبرزت اقاسم في هذا الصدد دقة مجال الأوبئة الذي يستلزم تكوينات خاصة، مضيفة أن “كل الجهود ستوجه من أجل رفع التحدي إلا وهو الانتهاء منه في التاريخ الذي أعلنه الوزير في سبتمبر 2021”.

وأبدت اقاسم ارتياحها لاختيار مجمعها من أجل تصنيع اللقاح وهو حسب رأيها متعلق “بالسيادة”.

وتابعت قائلة "سيتم إنتاج سبوتنيك v في مصنع صيدال قسنطينة المتخصص في صناعة الأنسولين المعبأة وهو جاهز من الناحية التقنية والتكنولوجية والمؤهلات”.

وحسب المسؤولة فإنه لم يتبق سوى إنهاء ملائمة المصنع لبعض الجوانب المتعلقة بخصوصية اللقاح كما أن المفاوضات انطلقت مع كل مزودي العتاد، مضيفة انه تم إمضاء اتفاقيات السرية و النقل التكنولوجي.

وأكدت اقاسم أن الشريك الروسي حريص على إرضاء احتياجات صيدال.