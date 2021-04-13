أعلن، اليوم الثلاثاء، نادي بوروسيا منشغلادباخ الألماني الذي يلعب له الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن تعاقده مع المدرب الحالي لفريق أنتراخت فرانكفورت الألماني، النمساوي أدولف " أدي" هوتر.

وأعلم هوتر صباح الإثنين رئيس النادي ولاحقاً الفريق، صباح الثلاثاء بقرار رحيله بعدما فعّل بنداً في عقده يسمح له بذلك.

وكان مونشنغلادباخ يبحث عن مدرب خلفاً لماركو روزه، الذي يستعد للرحيل إلى بوروسيا دورتموند بدءاً من هذا الصيف.

وللصدف، سيلتقي الفريقان السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري المحلي، على أرض مونشنغلادباخ، حسبما أكده موقع " بي إن سبورتس" القطرية.