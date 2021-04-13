أوقفت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة القصر التابعة لأمن ولاية بجاية الشخص المتسبب في حادث دهس أربعة أطفال بمدينة القصر نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان لذات المصالح أن عملية التوقيف تمت بناء معلومات تلقتها عناصر الشرطة المناوبين ليلا مفادها وقوع حادث مرور جسماني خطير على مستوى حي عين لحلو بمدينة القصر، ومباشرة وعلى وجه السرعة تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان رفقة عناصر الشرطة العلمية لمعاينة الحادث.

ويضف البيان أنه في عين المكان تم معاينة مركبة من نوع أكسنت سائقها في حالة فرار تسبب في إصابة أربعة أطفال قصر تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة، كانوا جالسين على أدراج إسمنتية بالرصيف المحاذي للطريق، مما سبب لهم إصابات خطيرة ومتفاوتة، كما تسببت المركبة في إلحاق أضرار مادية بمركبة أخرى كانت مركونة على الرصيف.

وأشار البين إلى أن أعوان الشرطة وفور وقوع الحادث باشروا عمليات بحث وتحري واسعة قصد توقيف المشتبه فيه المتسبب في الحادث، أين تم تحديد هويته، غير أن المشتبه فيه ظل في حالة فرار، ونتيجة تكثيف الأبحاث ومداهمة كل الأماكن المحتمل أن يكون المشتبه فيه مختبئا فيها اضطر هذا الأخير إلى تسليم نفسه لمصالح الشرطة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية التسبب في حادث مرور جسماني خطير متبوع بجنحة الفرار، مع قيادة مركبة دون حيازة رخصة سياقة، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه أمر بالإيداع في الحبس.