اعتبرت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعوب الإفريقية ميشال ديكاستير قرار الحزب الحاكم في فرنسا "الجمهورية إلى الأمام" القاضي بفتح ممثلية له بالأراضي الصحراوية المحتلة بأنه ليس ذي أهمية ولا قيمة له كونه يتعارض مع الشرعية الدولية.

وانتقدت السيدة ميشال ديكاستير في تصريح للإذاعة الجزائرية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وقالت إنه يتعين عليه احترام مبادئ وإرادة دول الاتحاد الإفريقي حيال قضية الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الافريقية.

وأضافت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعوب الإفريقية بأن الأجيال الصاعدة من الشباب في إفريقيا لن تنظر بإيجابية لمثل هكذا موقف متنكرا ومعرقلا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، في وقت يدعي فيه الرئيس ماكرون بأنه يعمل على إعادة بناء العلاقات مع الدول الإفريقية والأجيال الصاعدة على أسس جديدة ومتوازنة.