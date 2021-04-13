قرر المدرب الفرنسي كلود لوروا مغادرة منتخب الطوغو بعد 5 سنوات قضاها على رأس منتخب "الصقور" الذي فشل في التأهل إلى نهائيات الكاميرون 2021، حسب الموقع الرسمي للكاف.

"كلود" البالغ من العمر 73 سنة أشرف على تدريب منتخب الطوغو في أفريل 2016 وقاده رفقة النجم إيمانويل أديبايور إلى بلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 في الغابون، ليفشل بعدها في المشاركة في طبعتين متتاليتين.

وقال لوروا عقب استقالته:" في كرة القدم، هناك شيء واحد فقط مهم في النهاية وهو النتائج. وبعد فترة، عليك رسم الخطوط".

وبعد قدومه إلى القارة في عام 1985، قاد المدرب المخضرم العديد من المنتخبات بما في ذلك الكاميرون، السنغال، الكونغو الديمقراطية، غانا، الكونغو وأخير الطوغو.

ومن أبرز إنجازاته قيادة منتخب أسود الكاميرون إلى التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية سنة 1988.

في 35 مباراة في جميع المسابقات مع منتخب الطوغو، سجل لوروا مع الصقور 9 انتصارات، 12 تعادلاً و14 خسارة.

ودخلت الاتحادية المحلية في رحلة بحث عن مدرب جديد قبل انطلاق تصفيات كأس العالم قطر 2022 في جوان القادم.