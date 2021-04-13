كشفت وسائل إعلام مختلفة، أنه من المنتظر أن يشكل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لجنة خاصة مكلفة بمراقبة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الدور ربع نهائي من رابطة أبطال إفريقيا. ونقلا عن موقع قناة "نسمة سبورت" التونسي فإن الملاعب المعنية ستخضع لزيارة تفقدية من قبل الكاف، من أجل الحرص على مطابقتها لشروط المسابقة.

وسيكون ممثلا الكرة الجزائرية في المغامرة القارية، شباب بلوزداد ومولودية الجزائر معنيين بزيارة اللجنة، ومن المنتظر أن تعاين هذه الأخيرة ملعب 5 جويلية في العاصمة الذي يحتضن مقابلات الفريقين في المنافسة الإفريقية.