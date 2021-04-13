حجزت فرقة البيئة والعمران بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية وهران اليوم، 788 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك كانت منقولة على متن مركبة نفعية وموجهة للاستهلاك البشري.

ووفقا لبيان أمني، فإن فرقة البيئة والعمران بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية وهران تمكنت من حجز 788 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري كانت على متن مركبة نفعية من نوع "شانا" مع توقيف صاحبها على مستوى محور دوران المستشفى العسكري بوهران، الأخير الذي عمد إلى نقل وتسليم هذه اللحوم الحمراء بطريقة غير شرعية قصد البيع بدون تسجيل تجاري مع انعدام شروط النظافة والتبريد رغم توجيهها للاستهلاك البشري.

وتبين بعد معاينة اللحوم من طرف الطبيب البيطري المعتمد لدى دائرة وهران أنها غير صالحة للاستهلاك لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.