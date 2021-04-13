استولى اللصوص على أضخم أرنب في العالم يدعى "داريوس" من مزرعة صاحبته في بريطانيا ليلة السبت الماضي.

وأعلنت صاحبته، التي تقيم في مدينة ستولتون بمقاطعة ورسترشاير البريطانية عن مكافأة مقدارها ألف جنيه إسترليني، مقابل إعادة الأرنب.

وسجل الأرنب المسروق في موسوعة غينيس كأكبر أرنب في العالم عام 2010، حيث يبلغ طوله 129 سم، بحسب ما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأعربت مالكته عن حزنها لفقدان الأرنب وقالت إنه "يوم حزين للغاية"، ووجهت كلامها لسارقيه، "أرجوكم. أعيدوه إلى حظيرته".

من جهته قال متحدث باسم الشرطة: "نحن نحث الجميع بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالأرنب بعد سرقته من منزله".