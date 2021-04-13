خرج الطلبة الجامعيون في مسيرتهم الأسبوعية المعتادة بالجزائر العاصمة التي تزامنت، اليوم الثلاثاء، مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الشهداء قبل إعطاء إشارة انطلاق المسيرة في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بترديد النشيد الوطني.

ولم تختلف الشعارات التي رددها الطلبة المدعومون بعشرات المواطنين عن المسيرات السابقة، والتي تمحورت في جوهرها حول تغيير النظام وإرساء ديمقراطية "حقيقية" في البلاد.

كما ركز المتظاهرون هذا الأسبوع على مطلب إطلاق سراح المعتقلين خاصة مع بداية شهر رمضان، في ظل دخول بعض معتقلي مسيرة السبت قبل الماضي بالعاصمة في إضراب عن الطعام.