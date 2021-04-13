قدم موقع "نجوم سبورتس"، هدايا خاصة للاعبين المسلمين في إنجلترا بمناسبة شهر رمضان الكريم، في مبادرة مميزة هدفها دعم الرياضيين المسلمين في خلال الشهر الفضيل.

وحسب موقع" الجزيرة.نت" فإن الموقع، الذي يتطلع إلى رؤية عالم يزدهر فيه الرياضيون المسلمون ويحققون إمكاناتهم، يقدم صناديق هدايا للاعبين تحتوي على مسبحة وعطر وغيرها من الأشياء المتعلقة بشهر رمضان.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن نادي كامبردج يونايتد وجماهيره أسهموا في المبادرة بتقديم باقات رمضان لنجوم كرة القدم المسلمين في بريطانيا بالتعاون مع مسجد المدينة المركزي.

وشارك عدد من الأندية الإنجليزية في مبادرة موقع "نجوم سبورتس" على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا صورا للاعبيهم مع صناديق الهدايا التي حصلوا عليها.