تواصلت مساء أمس الإثنين الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة رغم فرض حظر تجول ليلي في إحدى ضواحي مينيابوليس احتجاجا على مقتل شاب أسود برصاص شرطي، مما رفع بشكل كبير منسوب التوتر في المدينة الأمريكية التي تشهد أساسا محاكمة شرطي بتهمة قتل جورج فلويد.

بعد حوالي ساعتين من دخول حظر التجول حيز التنفيذ، واصل عشرات المحتجين ترديد الهتافات أمام مركز للشرطة في بروكلين سنتر، حيث حصلت حادثة القتل الأحد الماضي.

واستفز المحتجون عناصر الشرطة عبر سور من الأسلاك الشائعة أقيم حديثا حول المركز، وحملوا لافتات تقول "اسجنوا كل الشرطيين القتلة العنصريين" و"هل أنا التالي؟" و"لا عدالة لا سلام".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع على المحتجين عدة مرات وأمرتهم بفض التجمع.

وأوقف نحو أربعين شخصا فيما أصيب بعض عناصر الشرطة بجروح طفيفة وحصلت عمليات نهب متفرقة في المنطقة حسبما ما قالت الأجهزة الأمنية.

وكانت هذه الليلة الثانية تواليا التي تشهد تظاهرات احتجاجا على مقتل الشاب دنتي رايت البالغ 20 عاما برصاص الشرطة.