أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها نشر عبر صفحتها في "الفايسبوك "، اتخاذ تدابير جديدة تخص عمال وعاملات المؤسسة.

وكشفت المؤسسة أن صب المنحة التحفيزية سيتم بصفة عادية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالمطالب الأخرى على غرار منحة المردودية الفردية والجماعية، ملفات الموقوفين، تهيئة ساعات وأيام العمل الأسبوعية وملفات العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم، فقد اتخذت مؤسسة بريد الجزائر كل الإجراءات اللازمة للتكفل بهذه الانشغالات، غير أن تفعيلها قانونا مرتبط بتنصيب نقابة للمؤسسة.

وأكدت ذات المؤسسة سعيها لتسريع وتيرة تنصيب هذه النقابة في أقرب وقت، والتزامها بمرافقة عمالها لاسيما من خلال التكوين، لتأهيلهم لتولي مناصب المسؤولية على المستويين المركزي والمحلي.

للتذكير، فقد دخل أمس الإثنين عمال بعدة مكاتب ببريد الجزائر في إضراب مفاجئ عن العمل.