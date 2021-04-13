كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان طلب من إدارة "الميرنغي" التعاقد مع ثلاثة لاعبين قبل الموافقة على تجديد عقده مع النادي.

صحيفة" دياريوغول" أكدت أن "زيزو" أصبح الآن في موضع قوة للتفاوض على تجديد عقده مع الملكي.

من جهة أخرى، أعلن ريال مدريد، صباح اليوم الثلاثاء، في بيان إعادة انتخاب رجل الأعمال فلورنتينو بيريس البالغ من العمر 74 عاما رئيسا للنادي لولاية سادسة إلى غاية عام 2025. وكان بيريس المرشح الوحيد للمنصب.