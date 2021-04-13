أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم التحفظ رسميا على السفينة "إيفرغيفن"، بمنطقة البحيرات بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات.

وقال ربيع إن نتائج التحقيقات بشأن جنوح السفينة "إيفرغيفن" سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات لإنهاء الأزمة..

ومن المقرر أن يتوجه محضر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة "إيفرجيفين" في البحيرات المرة، لإخطار طاقمها بقرار المحكمة، القاضي بالتحفظ عليها حتى سداد 900 مليون دولار لهيئة قناة السويس.

وقررت المحكمة التحفظ على سفينة الحاويات التايوانية "إيفر جيفين"، حتى سداد 900 مليون دولار كتعويضات عن الخسائر الناجمة عن جنوحها في قناة السويس، الشهر الماضي. وبموجب القرار تمنع المحكمة الشركة المشغلة من التصرف بالسفينة بأي طريقة، وتظل في منطقة البحيرات، تحت سلطة هيئة قناة السويس، لحين سداد المستحقات.

وكانت هيئة قناة السويس قد تقدمت بطلب للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار، ويشمل المبلغ مستحقات عن إجراءات الإنقاذ والصيانة، التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة، وتكاليف تعطل حركة الملاحة بقناة السويس.