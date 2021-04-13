تحدث الأمين العام لفريق اتحاد الجزائر، نذير بوزناد عن الصفقتين اللتين أبرمهما الاتحاد مؤخرا خلال فترة الميركاتو ويتعلق الأمر بالدولي الغاني كوامي وبعوش القادم من اتحاد بلعباس.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" قال بوزناد:" سيتم تقديم اللاعب كوامي اليوم لجمهور الاتحاد وسنوّضح بعض التفاصيل، اللاعب يعّد استثمارا حقيقيا للفريق، من خلال جلب أحسن اللاعبين لاتحاد العاصمة نهدف إلى أن تكون لدينا كلمة في البطولة والكأس ولما لا ضمان مشاركة قارية".

المتحدث ذاته أردف:" قضية اللاعب بعوش أخذت بعدا آخر، أوّد أن أوكد أن إدارة الاتحاد ليست هاوية، نحن على علم بما نقوم به ولدينا معطيات عن سبب انتدابه، سنتكفل به من الناحية الصحية حتى يكون جاهزا، كل ما قيل هي إشاعات صادرة من جهات لها أغراض معينة".