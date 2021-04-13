ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل بيانات صينية وتوتر في منطقة الخليج بعد أن قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية إنها أطلقت قذائف على مواقع نفطية سعودية.

وبحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمائة، إلى 63.59 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة أيضا إلى 59.98 دولار للبرميل.

وزادت صادرات الصين بأسرع وتيرة في مارس الماضي مع تنامي الطلب العالمي في ظل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في أنحاء العالم، بينما قفز نمو الواردات إلى قمة أربع سنوات. كما قفزت واردات الصين من النفط الخام 21 بالمائة في مارس الماضي من أساس مقارنة متدني للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود مع انحسار في جائحة كوفيد-19.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى "أكسي" إن "البيانات تشير إلى تعاف محلي قد يكون أمرا إيجابيا بالنسبة للطلب على البنزين وارتفعت أسعار النفط نفسها بعد الإصدار".

كذلك لقيت الأسعار دعما بعدما قالت جماعة الحوثي اليمنية أمس إنها أطلقت 17 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين صوب أهداف سعودية، من بينها منشآت لشركة "أرامكو" في الجبيل وجدة، غير أنه لم يصدر أي تأكيد من السعودية حتى الآن.