خالفت بضع دول الإجماع الإسلامي حول بدء صيام أول أيام رمضان، اليوم الثلاثاء، وأعلنت بدء الشهر المقدس عند المسلمين في 14 أفريل الموافق ليوم غد الأربعاء.

وأول هذه الدول هي، سلطنة عمان، حيث قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن رؤية هلال الشهر الفضيل لم تثبت، وعليه يبدأ الصيام، يوم الأربعاء.

وبذلك فإن السلطنة تنضم إلى عدد قليل من الدول التي أعلنت سابقا، بدء الصيام يوم الأربعاء، وهي الهند وبروناي ونيبال، بحسب ما ذكره موقع "أخبار 24" السعودي. كما أعلنت إيران وكذلك المغرب، تعذر لديها رؤية الهلال مساء الإثنين، وعليه فإن صيام رمضان يبدأ الأربعاء.

على جانب آخر، أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي في النجف، علي السيستاني، أن أول أيام شهر رمضان هو الأربعاء، وليس الثلاثاء كما أعلن الوقف السني للبلاد. كما أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان للعام الهجري الجاري، معتبرا الثلاثاء المتمم لشهر شعبان، والأربعاء أول أيام شهر الصيام، بالمخالفة لمفتي البلاد.