كشفت دراسة صادرة عن معهد تيش للسرطان في الولايات المتحدة ، عن إجراء أولى التجارب على لقاح جديد مخصص للسرطان تم تطويره بمساعدة منصة حسابية.



وقالت الدراسة طبقا لما ورد في موقع "ميديكال إكسبريس" إن اللقاح يحتوي على مادة مساعدة تهيئ الجهاز المناعي لزيادة الفعالية ضد الخلايا السرطانية، والتي تعتمد على تمكين هذا الجهاز من التعرف على الأورام ومهاجمتها لمنع تكرار الإصابة بالسرطان.



وأوضحت أن إنتاج لقاح مخصص للسرطان يعتمد على ترتيب تسلسل الحمض النووي لكل مريض والورم الجرثومي والحمض النووي الريبي للورم.



واشارت الى ان المرضى يتلقون جرعات اللقاحات عقب الخضوع لعلاجات السرطانات بأنواعها المختلفة مثل التدخل الجراحي للأورام الصلبة أو عمليات زرع النخاع التي تحدث للورم النخاعي المتعدد، ويتلقون 10 جرعات من اللقاح الشخصي على مدى ستة أشهر بعد جلسات العلاج.



وأكدت أن اللقاح قادر على تنشيط العديد من المستقبلات المناعية الفطرية، مما يجعله المساعد الأمثل لتحفيز الاستجابات المناعية ضد المستضدات الورمية الجديدة.



وتوصلت الدراسة إلى أن العلاجات المناعية للسرطان تكون أكثر فعالية لدى المرضى الذين يعانون من انتشار أقل للسرطان، لذا فإن تطوير لقاح المستضدات الجديدة التي يتم إعطاؤها بعد جلسات العلاج يسهم في العلاج من مجموعة من أنواع الأورام.



كما اكدت على الفوائد المحتملة للقاح المخصص للسرطان، بعد أن أظهرت اختبارات الدم لأحد المرضى استجابة مناعية للقاح.