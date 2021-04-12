أعلن مساء أمس المدير الرياضي لشباب قسنطينة ياسين بزاز استقالته من منصبه 48 ساعة بعد عقده لندوة صحفية رفقة المدرب ميلود حمدي انتقد فيها الثنائي طريقة تعامل الشركة الراعية للفريق "آبار" مع الفريق، وعدم الاستجابة لمطالبهما المتعلقة بعديد النقاط.



وقد نبعت استقالة ياسين بزاز استقالة أخرى للمدرب ميلود حمدي الذي كان قد ساند كل تصريحات هذا الأخير وانتقاداته الموجهة لشركة "آبار".



شركة "أبار" وكرد على استقالة بزاز أصدرت بيانا في ساعة متأخرة من مساء أمس أكدت فيه أن ما قام به ياسين بزاز من خلال عقده ندوة صحفية يعتبر خرجة غير مسؤولة الذي فاجأنا بعقد ندوة صحفیة خارج مقر الفریق، كسر فیھا واجب التحفظ، وحاول من خلالھا تصویب أسھم الانتقادات للمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار التي تسعى في كل مرة إلى تحقيق طموحات الأنصار والمحبين داخليا وخارجيا، مشيرة أن ما تحدث به بزاز بخصوص قضیة الاستقدامات، بأنها طالبت من هذا الأخير القیام بتعاقدات تتماشى وطموحات الأنصار شریطة إتمام إجراءات فسخ عقود اللاعبین المسرحین، حتى لا نقع في أي إشكال قانوني من جھة، والالتزام بالتعداد المسموح به لفریقنا من طرف الرابطة المحترفة من جھة ثانیة، غير أننا لم نتلق أي مراسلة من طرف المدیر الریاضي، تتعلق بتسریح اللاعبین أو حتى العناصر الراغب التعاقد معها.



وفيما يخص تدعيم الطاقم الفني بمدرب مساعد كما طالب به بزاز فقد أشارت "آبار" في بيانها أن المدرب ميلود حمدي لم یشترط ذلك عند توقیعه على العقد، واكتفى بالتأكید على تدعيم الطاقم الفني بالمساعد السيد أحمد بن قابلية، وهو ما تمت الاستجابة له حسب نص البيان.



