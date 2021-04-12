تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بأمن ولاية غليزان من توقيف 05 أشخاص و حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وهذا على إثر معلومات مؤكدة وردت الى ذات المصلحة تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج الأقراص المهلوسة في أحد الأحياء وسط المدينة.



بعد تكثيف الأبحاث و التحريات عن المشتبه فيهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، تم توقيفهم وضبط بحوزتهم على 1087 قرص مهلوس، سلاح أبيض محظور (خنجر) من الصنف السادس، ومبلغ مالي قدره 132000 دج من عائدات الترويج بالإضافة إلى مركبة نفعية و دراجة نارية كانتا تستعمل في نقل وبيع المؤثرات العقلية.



ليتم إنجاز ملف اجراء قضائي في حق المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام العدالة عن تهمة تكوين جمعية أشرار، حيازة وعرض وبيع ونقل المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية باستحضار وسيلتي نقل ذات محرك (مركبة +دراجة نارية) مع المشاركة، حيازة سلاح أبيض محظور(خنجر) من الصنف السادس بدون مبرر شرعي