اشرف، اليوم، جهيد موس والي ولاية المدية وفي إطار مشاريع الربط بالغاز، على وضع حيز الخدمة مشروع ربط 173 عائلة بمنطقة اشير، ببلدية الكاف لخضر جنوب شرقي المدية، لتبلغ بذلك نسبة التزود بالغاز بالكاف لخضر 83%، مما خفف من متاعب سكانها في التزود بقارورات غاز البوتان في الفترات الشتوية والمناخ البارد الذي يميز المنطقة.

وفي إطار متابعة وضعية تمدرس التلاميذ، تم معاينة مدرسة نجاوي سعيد بمنطقة الظل فكيرين أين وقف المسؤول الأول بالولاية على وضعية التمدرس بها.

كما التقى بساكنة المنطقة، الذين رفعوا جملة انشغالات على غرار قاعة علاج والربط بشبكة التطهير.

وبمنطقة الزجارة، فتم الوقوف على مشروع متابعة وتهيئة مسالك ريفية على مسافة 2.6، الذي كان محل استحسان سكان المنطقة سيما وأن المشروع ساهم بشكل كبير في فك العزلة.

وبمنطقة الكراونية، إحدى مناطق الظل التابعة لإقليم بلدية أولاد معرف، فقد تقرر تمكين المدرسة من تجهيز كاف للمطعم.