هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمة له مساء اليوم الاثنين، الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان المعظم، داعيا إياه إلى مضاعفة اليقظة والحذر واحترام البروتوكول الصحي الخاص بوباء "كوفيد-19".

وقال رئيس الجمهورية مخاطبا الجزائريات والجزائريين: "أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا العلي القدير أن يعيننا على حسن صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضاه".

وأضاف قائلا: "الحمد لله الذي من علينا هذا العام بتخفيف وطأة الوباء وأصبحنا نعيش وضعا مستقرا, فضلا من الله ثم بجهود أفراد السلك الطبي وشبه الطبي ووعي المواطنات والمواطنين, مما سمح بفتح أبواب المساجد للمصلين, خاصة لأداء صلاة التراويح التي حرمنا من أدائها العام الماضي بسبب الانتشار الواسع للوباء".

وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة "مضاعفة اليقظة والحذر واحترام إجراءات البروتوكول الصحي في كل الفضاءات العمومية"، داعيا إلى اغتنام فرصة شهر رمضان الفضيل بـ"التقرب إلى الله عز وجل وتقوية أواصر التضامن والأخوة" و"الابتعاد عن الاستهلاك المفرط والتبذير".

وجدد الرئيس تبون بمناسبة حلول الشهر الفضيل تهانيه الخالصة للشعب الجزائري ولأبناء الجالية الوطنية في المهجر، داعيا المولى عز وجل أن "يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والرخاء".

كما ترحم على أرواح ضحايا وباء كورونا، متضرعا إلى الله أن يسكنهم فسيح جنانه وأن يعجل بشفاء المصابين.